Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

¡No me llamen! Más de 700 quejas contra empresas por llamadas comerciales sin autorización

¡No me llamen! Más de 700 quejas contra empresas por llamadas comerciales sin autorización

El acoso es tan intenso que muchos optan por no contestar números desconocidos. La regulación intenta proteger a los ciudadanos, pero muchas veces damos permisos sobre nuestros datos sin darnos cuenta.

