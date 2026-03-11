¡No me llamen! Más de 700 quejas contra empresas por llamadas comerciales sin autorización

¿Está cansado de que lo llamen a ofrecerle toda clase de cosas que no le interesa comprar? ¿Es de los que se estresa cada vez que le timbra el teléfono con un número desconocido? ¿Le pasa que rechaza la llamada y le sigue sonando hasta que escucha la “maravilla” de servicio que le quieren ofrecer? No es el único.

El año pasado 744 colombianos acudieron a la Superintendencia de Industria y Comercio a quejarse de haber recibido llamadas comerciales a pesar de que explícitamente dijeron que no les interesaba ser contactados y se tomaron el trabajo de inscribirse en el Registro de Números Excluidos (RNE), supuestamente pensado para evitar el acoso comercial. La mayoría de las quejas en 2024 y 2025 se concentró en el sector de las telecomunicaciones.

Suministrada

“Las quejas no son pocas, teniendo en cuenta el subregistro que existe. No todo el que se siente invadido, molestado, vulnerado en sus derechos se toma el trabajo de recoger la prueba, hacer la grabación, tomar la captura de pantalla y finalmente hacer la reclamación previa y por último presentar la queja”, explica Juan Carlos Upegui Mejía, delegado para la protección de datos personales de la Superindustria.

Según la ley, las empresas solo pueden contactarlo con fines comerciales si usted les dio una autorización y, cuando se inscribe en el Registro de Números Excluidos, está revocando cualquier permiso que haya dado antes. Además, las compañías tienen la obligación de consultar el RNE antes de iniciar campañas comerciales.



El año pasado la Superindustria sancionó a Movistar por 670 millones de pesos por esta clase de llamadas comerciales no deseadas, pero el tema está lejos de terminar.

Empresa 4-72 alerta sobre mensajes fraudulentos que buscan robar información Foto: AFP, referencia

“Quisimos mandar un mensaje muy claro, no solamente para ese operador, sino para los otros y, en general, para todo el mercado. Y tenemos otros procesos en curso. Este es un tema que nosotros sabemos que duele, que molesta, y en el que la ciudadanía está pidiendo respuestas de la autoridad, y nosotros estamos trabajando en eso”, agregó Upegui.



Tampoco nos ayudamos: experto advierte que estamos autorizando las llamadas comerciales

No toda la responsabilidad es de las empresas y, en muchos casos, esas molestas llamadas sí tienen una autorización: una que posiblemente dimos durante una llamada, con un clic o en un punto físico, y que jamás nos tomamos el trabajo de leer.

“Muchas veces esas llamadas surgen porque hemos dado la autorización nosotros mismos. Que no lo leemos es cierto, deberíamos hacerlo, pero realmente, o en la vida real, nadie lo hace. Sin embargo, eso no te deja sin tener herramientas para protegerte y evitar que caigas o que te sigan llamando”, explicó Dionisio de la Cruz Camargo, experto en leyes de protección de datos personales de la Universidad Externado.

Publicidad

Entre los mecanismos de protección está la posibilidad de pedirle a la empresa que hace el ofrecimiento que lo elimine de sus bases de datos (algo a lo que usted tiene derecho) y, por supuesto, la inscripción en el Registro de Números Excluidos.

Inteceptación de llamadas Foto: AFP, referencia

¿Cómo me inscribo en el RNE para que no me llamen más?

El paso a paso es este:



Debe ingresar a la página de la CRC.

Llenar un formulario.

Confirmar su correo electrónico.

Esperar cinco días hábiles a que quede en firme la inscripción y paren las llamadas.

Puede entrar al registro aquí.