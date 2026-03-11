En vivo
Paz

Nueve heridos evacuados en medio de combates entre grupos armados ilegales en Aracataca

Una misión humanitaria permitió evacuar a nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural de Aracataca, Magdalena.

