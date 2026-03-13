Exmilitar fue enviado a prisión tras extorsionar a finquero de Copacabana, Antioquia

Un exmilitar fue enviado a la cárcel por presuntamente extorsionar a un finquero de Copacabana, Antioquia, a quien le pidió 6 millones de pesos para frenar un allanamiento. Las investigaciones de las autoridades señalan que usó información privilegiada para ejecutar las intimidaciones

Un cabo primero del Ejército Nacional fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación, señalado de utilizar información judicial reservada para presuntamente extorsionar al propietario de una finca en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá.

Según la indagación, el suboficial identificado como Jhon Jenner Molano Ambuila, habría exigido seis millones de pesos a la víctima a cambio de no realizar un allanamiento en un inmueble de su propiedad, en medio de un proceso que adelantaban las autoridades para desmantelar un matadero clandestino en esa zona.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los hechos habrían ocurrido entre el 9 y el 18 de mayo de 2025, cuando el hombre presuntamente utilizó información obtenida por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dentro de una indagación judicial.



Según las labores de policía judicial, Molano Ambuila habría contactado al dueño del predio para exigirle el dinero y evitar que las autoridades realizaran un procedimiento de registro y allanamiento en la propiedad.

Durante las investigaciones también se estableció que, con el fin de presionar el pago del dinero, el militar presuntamente le manifestó a la víctima que ya había asesinado a un hombre que no accedió a sus pretensiones.

El suboficial fue capturado mediante orden judicial el pasado 2 de marzo por unidades de la Dijín de la Policía Nacional en el municipio de Samacá, Boyacá.

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Durante las audiencias concentradas no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de revelación de secreto y concusión. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

