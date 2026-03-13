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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Exmilitar fue enviado a prisión tras extorsionar a finquero de Copacabana, Antioquia

Exmilitar fue enviado a prisión tras extorsionar a finquero de Copacabana, Antioquia

Las investigaciones de las autoridades señalan que usó información privilegiada para ejecutar las intimidaciones.

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