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Blu Radio  / Nación  / Fiscalía imputará cargos a cuatro exfuncionarios del MinDefensa por presunta corrupción

Fiscalía imputará cargos a cuatro exfuncionarios del MinDefensa por presunta corrupción

La Fiscalía solicitó una audiencia de imputación por presuntas irregularidades en un contrato por 32 millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

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