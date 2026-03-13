Fiscalía imputará cargos a cuatro exfuncionarios del MinDefensa por presunta corrupción

Uno de los escándalos de corrupción que ha sacudido al Ministerio de Defensa tiene que ver con las presuntas irregularidades en un millonario contrato para el mantenimiento de una flota de helicópteros rusos del Ejército.

En ese sentido, la Fiscalía radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao una solicitud de audiencia de formulación de imputación contra varios exaltos funcionarios de esa cartera: el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez, el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago, y los contratistas Carlos Martín Uribe y James Lester Montgomerie, por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con un millonario contrato para el mantenimiento de helicópteros del Ejército.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre septiembre y diciembre de 2024, cuando presuntamente se direccionó de manera irregular un contrato por cerca de 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará, según la posible responsabilidad de cada uno, los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.



La fecha de la audiencia será definida en los próximos días, una vez se realice el reparto aleatorio por parte de la Judicatura, que determinará el juzgado encargado de adelantar la diligencia.

