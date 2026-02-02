Artistas locales de salsa denuncian incumplimiento de pagos por parte de Corfecali

La Feria de Cali acabó hace un mes y varios artistas locales están denunciando que aún no reciben el pago total de sus presentaciones, cuyo plazo máximo era el 30 de enero. Hoy, estos cantantes y orquestas han manifestado su preocupación porque aún no se define un gerente de Corfecali, quien les pueda dar una respuesta concreta a sus inquietudes.

“Somos aproximadamente 130 orquestas que participamos en la Feria de Cali y hasta el momento estamos un poco confundidos y asustados por la falta de respuestas. Hubo personas no idóneas que todo el tiempo dilataron el proceso de pagos, pidiéndonos documentación que ya habíamos enviado”, expresó Richard Urueña, representante de la Asociación Salsa en la Calle.

Dicen los afectados que si el día de mañana no reciben una respuesta por parte de Corfecali, realizarán una manifestación para exigir el cumplimiento de sus pagos.

“Estamos pensando tomar vías de hecho, porque ya lo hemos hecho, tomarnos las instalaciones de la Secretaría de Cultura, que debería ser nuestra casa como artistas. Somos portadores de la cultura en Cali y exigimos nuestros derechos”, dijo Urueña.



A través de un comunicado, Corfecali explicó que de las siete asociaciones de orquestas que hay en la ciudad, ya se le realizó el pago completo a PRD cultural, y las seis restantes están listas para el desembolso de la segunda y última cuota, que se realizará durante esta primera semana del mes de febrero