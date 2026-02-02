En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Artistas locales de salsa denuncian incumplimiento de pagos por parte de Corfecali

Artistas locales de salsa denuncian incumplimiento de pagos por parte de Corfecali

Dicen los afectados que si el día de mañana no reciben una respuesta por parte de Corfecali, realizarán una manifestación para exigir el cumplimiento de sus pagos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad