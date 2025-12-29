La ciudad está cansada de la violencia, no aguanta más: personero por atentado durante Feria de Cali

La tranquilidad de la tradicional Feria de Cali se vio interrumpida en la madrugada de este sábado por un atentado con granada en el barrio Marroquín 1, en el oriente de la ciudad.

El ataque, dirigido contra una patrulla de la Policía que realizaba labores de vigilancia, dejó como saldo cuatro civiles heridos: un taxista, dos de sus pasajeros y un ciudadano que se encontraba en una panadería cercana.

A pesar de que las víctimas se encuentran fuera de peligro, el hecho ha generado un profundo rechazo institucional, por lo que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, señalando preliminarmente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc como posible autora del ataque.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, calificó la situación como inaceptable y cuestionó la voluntad de paz de los grupos armados que han decretado ceses al fuego unilaterales, como el ELN y las disidencias de "Mordisco".



"Como personero rechazamos de manera categórica el atentado ocurrido que compromete una vez más civiles. ¿Será entonces que se faltó la palabra por estos grupos al margen de la ley o por el contrario otras bandas criminales impactaron el territorio y comprometen a la sociedad? Es la gran pregunta. Cali está cansada de la violencia, no aguanta más", manifestó el personero, quien fue enfático en reclamar respeto al derecho internacionla humanitario.

"Reclamaré insistentemente el respeto por el derecho internacional humanitario, pero ninguna vida de un civil y sobre todo nuestra fuerza pública, tiene que estar más comprometida por las formas de violencia", afirmó.

Mendoza advirtió que la criminalidad en la ciudad ha dado un salto cualitativo mediante el uso de tecnología de punta, incluyendo drones, sensores y microcámaras para perpetrar ataques contra la fuerza pública y la población civil.

"Se está atacando con tecnología de punta, esa tecnología de punta llevó hasta la intervención con drones. Reclamamos hace más de un año la compra venta y uso de los drones como instrumentos de guerra. Necesitamos controlar la venta de los drones, fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas militares y de Policía para contrarrestar, porque, mientras ellos avanzan en inteligencia y tecnología, nosotros nos estamos quedando", denunció el personero.

Escuche la entrevista aquí: