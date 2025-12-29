En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / La ciudad está cansada de la violencia, no aguanta más: personero por atentado durante Feria de Cali

La ciudad está cansada de la violencia, no aguanta más: personero por atentado durante Feria de Cali

El ataque, dirigido contra una patrulla de la Policía que realizaba labores de vigilancia en el barrio Marroquín 1, dejó como saldo cuatro civiles heridos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad