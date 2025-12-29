Embajador de Estados Unidos estuvo bailando salsa en plena Feria de Cali

El embajador de los Estados Unidos, John McNamara, se encuentra en Cali conociendo diferentes iniciativas culturales de la ciudad y participando en actividades de la Feria de Cali. Su visita ratifica el respaldo del gobierno estadounidense a proyectos culturales, especialmente, aquellos relacionados con la salsa.

Una de las paradas del diplomático fue en el barrio Obrero, donde estuvo acompañado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Allí, se abordaron temas orientados al fortalecimiento del desarrollo urbano y a la capacitación de las comunidades, especialmente, en el aprendizaje de un segundo idioma.

"Hemos estado en conversaciones con el acalde, porque hemos conocido algunos problemas de seguridad y eso es lamentable, pero igual, a los caleños que quieren aprender má de ingles y, por ejemplo, de nuestra cultura. Los invito a visita nuestro centro binacional colombo americano. Acá en Cali hay dos sedes y los va a recibir con los brazos abierto porque el inglés, igual que el español, son dos de los idiomas más importantes", dijo el embajador.

Durante su estadía en la capital vallecaucana, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos ha participado activamente en los eventos de la Feria. Incluso, fue visto bailando salsa en distintos escenarios, como la discoteca La Matraka, donde compartió con residentes del sector y con la gobernadora del Valle del Cauca.



"Yo había venido a Cali en otras ocasiones, pero nunca durante su Feria de Cali. Todo el mundo sabe de Niche, de Guayacán, de ese ritmo caleño que realmente es tan especial y por eso Cali se ha convertido en la Sucursal del Cielo. Hoy vamos a disfrutar y apreciar ese talento humano de la música salsera de Cali, porque como saben: Cali es Cali y lo demás es loma”, manifestó John McNamara.

El propósito de la Alcaldía de Cali es continuar afianzando los lazos con el gobierno de los Estados Unidos, mientras avanza en la creación de la primera Biblioteca de la Salsa, un espacio dedicado a preservar, investigar y conservar el género musical que identifica la cultura de los caleños.

