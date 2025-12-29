En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Embajador de Estados Unidos estuvo bailando salsa en plena Feria de Cali

Embajador de Estados Unidos estuvo bailando salsa en plena Feria de Cali

El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos ha participado activamente en los eventos de la Feria. Incluso, fue visto bailando salsa en distintos escenarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad