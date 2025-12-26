En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Más de 1.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos por fuerte ola invernal

Más de 1.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos por fuerte ola invernal

También se emitieron alertas meteorológicas para los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

Cancelan vuelos en Estados Unidos
Cancelan vuelos en Estados Unidos //
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad