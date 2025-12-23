En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cerca de 5 muertos tras desplome de avión de la Marina mexicana en Estados Unidos

Cerca de 5 muertos tras desplome de avión de la Marina mexicana en Estados Unidos

De los ocho tripulantes de la aeronave dos personas se encuentran con vida, cinco fallecidas, y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

