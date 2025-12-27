Ofrecen recompensa para ubicar a los responsables del atentado con granada en el oriente de Cali

Amaneció custodiado el oriente de Cali por cuenta de las autoridades, luego de un atentado con una granada de fragmentación que se registró en la Transversal 103 con Diagonal 26P del barrio Marroquín I. Allí, sobre un establecimiento de comercio, sujetos lanzaron el artefacto, lo que ocasionó caos y tensión.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que, como resultado de este hecho, un taxista que se encontraba en el sitio dejando a unos usuarios y tres personas más resultaron lesionadas. Incluso, algunos menores también quedaron afectados por la onda expansiva.

“Una patrulla de Policía que se encontraba realizando un plan de búsqueda de antecedentes. Desafortunadamente, esta granada explota cerca de un taxi y allí resultan lesionadas cuatro personas. Tres de estas personas se movilizaban en el taxi y un transeúnte. Al parecer, presentan esquirlas en diferentes partes del cuerpo”, dijo el oficial.

Así mismo, manifestó que por este caso hay una millonaria recompensa por información que permita la identificación y captura de los responsables de este hecho.



“El Distrito ha manifestado una recompensa de hasta 200 millones de pesos para aquella persona que nos pueda dar información que nos permita individualizar y judicializar a los autores de este hecho criminal. Se ha activado el plan candado en diferentes puntos de la ciudad; además, estamos realizando un chequeo de distintas cámaras y la búsqueda de información adicional que nos permita dar con los responsables de este hecho”.

La Personería de Cali, a través de un comunicado, rechazó lo sucedido y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Además, hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible.