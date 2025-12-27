En vivo
Ofrecen recompensa para ubicar a los responsables del atentado con granada en el oriente de Cali

Ofrecen recompensa para ubicar a los responsables del atentado con granada en el oriente de Cali

Como resultado un taxista que se encontraba en el sitio dejando a unos usuarios y tres personas más resultaron lesionadas. Sobre un establecimiento de comercio, sujetos lanzaron el artefacto.

