Por quebrantos de salud, Silvestre Dangond terminó anticipadamente concierto en Feria de Cali

El cantante vallenato Silvestre Dangond canceló su presentación en la Feria de Cali 2025 durante la madrugada de este lunes, luego de manifestar un malestar físico que le impedía continuar en el escenario.

El concierto, realizado en el Diamante de Béisbol, se desarrolló por cerca de dos horas antes de que el artista se dirigiera al público para anunciar que no se encontraba en condiciones de seguir con el espectáculo.

“Quieren reirse, les voy a sacar una sonrisa, pero la verdad tengo el cul*to pelado, la verdad no puedo seguir, no me siento bien y no puedo seguir. Gracias Cali”, expresó el artista desde el escenario.

Tras el anuncio hecho por Silvestre Dangond, los organizadores del evento, representados por la empresa Stage Eventos, confirmaron la suspensión definitiva del concierto, priorizando la salud del artista y la seguridad del público.



"De ante mando de todo este equipo que es gigante les ofrecemos disculpas, pero él no puede continuar más, gracias Cali, les agradecemos, pero despidamolo con un aplauso muy fuerte y una histeria, muchas gracias y sera en otra oportunidad", manifestaron desde el equipo del artista.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el diagnóstico médico de Silvestre Dangond ni sobre las causas específicas de su malestar. En redes sociales, seguidores del artista expresaron mensajes de apoyo, pese a la decepción generada por la cancelación.