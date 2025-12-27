Atentado sicarial contra firmante de paz en el oriente de Cali

Wilton Valencia Llano, de 42 años y firmante del Acuerdo de Paz, denuncia que fue víctima de un atentado sicarial en las últimas horas cuando llegaba a su vivienda, ubicada en el barrio Decepaz, en el oriente de Cali. De acuerdo con información de la víctima, varios sujetos armados lo interceptaron en el momento en que descendía de su carro y realizaron disparos que impactaron el vehículo.

Asegura el hombre que logró salir ileso del ataque y ponerse a salvo tras reaccionar de manera rápida. Según se confirmó que la escasa iluminación de la zona al momento de los hechos habría impedido que los agresores lograran su objetivo.

“Cuando estaba llegando a mi casa y parqueando el carro vi a un sujeto vestido de negro con un arma en la mano. Logré reaccionar, me tiré al suelo y me arrastré; aunque hizo dos disparos, no logró impactarme porque había oscuridad y pude escabullirme para salvar mi vida”, relató Wilton Valencia Llano.

En ese mismo sentido, el firmante de paz manifestó que en años anteriores ya había recibido amenazas de muerte y que, pese a haber solicitado medidas de protección, estas no fueron efectivas. Advirtió que su vida continúa en riesgo, no solo por su condición de firmante, sino también por su labor como periodista.



“Yo puse todo esto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección desde el año 2023. La resolución que salió en diciembre de hace dos años reconocía que mi vida estaba en riesgo, pero las medidas que me ofrecieron, como un chaleco, me parecieron insuficientes”, expresó.

La víctima señaló que tras el atentado acudió al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde interpuso la denuncia correspondiente. Aseguró que siente temor y pidió a las autoridades que el caso no quede en la impunidad, ya que nuevamente esta siendo amenazado.