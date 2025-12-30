Feria de Cali 2026: ocupación hotelera del 87% y 2.5 millones de dólares le deja al turismo

La Feria de Cali finaliza este martes 30 de diciembre y poco a poco los diferentes sectores productivos de la ciudad van dando a conocer el balance del impacto que este evento les ha generado.

Hasta el momento se registran más de 72.000 visitantes durante los primeros días de esta festividad, lo que representa una ocupación hotelera del 89% aproximadamente, una cifra histórica para la ciudad en la última década.

“Este es el reflejo de que la economía de la ciudad se está moviendo, dinamizándose y generando 2.5 millones de dólares solo para el sector turístico de Cali”, señaló María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali.

Uno de los sectores más beneficiados es el gastronómico, con un leve incremento en ventas y empleo durante estos días de feria. La fritanga valluna está entre los platos favoritos por el público.



”Sin duda las marranitas, las empanadas y las luladas, son tres de los productos con alto reconocimiento entre los turistas, y tampoco puede faltar el pandebono, quieren probar ese pan tradicional que ha ganado fama a nivel global”, aseguró Brany prado, director ejecutivo de Acodres Pacífico.

Este martes finaliza la versión 68 de la Feria de Cali y el broche de oro es el concierto de la Calle de La Feria en el barrio Obrero. Allí, la orquesta Guayacán será la encargada de protagonizar la clausura oficial de la feria, junto con otro referentes de la salsa nacional e internacional.