Organismos de socorro buscan a hombre desaparecido en los Farallones de Cali

Organismos de socorro superan más de 15 horas en la búsqueda de un hombre desaparecido en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esta persona ingresó al sector conocido como Pico Pance, cuyo acceso está restringido por su compleja accesibilidad.

El primer reporte de la desaparición se hizo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en la noche del lunes 29 de diciembre, cuando esta persona salió a hacer un recorrido por la zona y desde ese momento se perdió su rastro.

"Tenemos desplegado el equipo de búsqueda y rescate del cuerpo en montaña de Bomberos y la Cruz Roja. También contamos con el acompañamiento de los guardabosques de Parques Nacionales. Son más de 15 unidades en terreno y haciendo el seguimiento desde el PMU", dijo Nicolás Suárez, subsecretario de Gestión del Riesgo de Cali.

Hay que tener en cuenta que hace unos meses, desde Parques Nacionales, se había hecho la advertencia a la comunidad en general de no hacer recorridos específicamente en el Pico Pance, teniendo en cuenta que sus condiciones de terreno impiden una reacción rápida e inmediata de los rescatistas.