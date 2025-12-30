Un muerto y cuatro heridos dejó un ataque sicarial en el barrio Ciudad Córdoba de Cali

Un hombre murió y cuatro más resultaron lesionados tras un atentado sicarial registrado en el barrio Ciudad Córdoba, ubicado en el oriente de Cali, mientras un grupo de personas departía en la vía pública. En un video captado por una cámara de seguridad se observa el momento en que varios hombres que se movilizaban en motocicletas llegan al lugar y disparan contra las víctimas.

El mismo video evidencia que, tras cometer el crimen, los tres sicarios se suben a una motocicleta y huyen del sitio, dejando a las víctimas tendidas en el piso. Según las autoridades, la persona asesinada habría participado años atrás en el homicidio de una mujer.

"De acuerdo a las actividades investigativas preliminares se ha podido establecer que la víctima habría participado en un feminicidio en calidad de coautor en hechos ocurridos en el mes de marzo del año 2023 en esta misma ciudad.", dijo el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Una vez ocurrido el hecho, los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica. Algunos de ellos fueron llevados por las mismas personas que se encontraban en el lugar. Las autoridades confirmaron, además, que los lesionados presentan anotaciones judiciales.



"Se presenta un hecho sicarial que deja como resultado una persona asesinada y cuatro más heridas. En cuanto a los heridos, dos de ellos presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos como estafa, lesiones personales, hurto, fraude procesal, entre otros delitos.", expresó el oficial.

Por este hecho, las autoridades se encuentran adelantando las actividades investigativas correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.