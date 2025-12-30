En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un muerto y cuatro heridos dejó un ataque sicarial en el barrio Ciudad Córdoba de Cali

Un muerto y cuatro heridos dejó un ataque sicarial en el barrio Ciudad Córdoba de Cali

Según las autoridades, la persona asesinada habría participado años atrás en el homicidio de una mujer, mientras que dos de los heridos presentan anotaciones judiciales.

