Violencia intrafamiliar: en Medellín un hombre fue quemado en su casa tras discusión con su pareja

Por cielo y tierra buscan a la esposa de Alexis Ospina Piedrahita, un hombre de 28 años de edad que murió tras luchar por su vida en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, donde llegó con graves quemaduras en su cuerpo que comprometieron sus órganos.

El hombre sostuvo una discusión con su pareja sentimental, que estaba en estado de embriaguez, en la madrugada del sábado en su vivienda del barrio la Milagrosa, sector Loreto, de la capital antioqueña y minutos después, presuntamente, la mujer le roció gasolina y la incendió con él adentro, causándole graves heridas que le costaron la vida.

María Eugenia Tobón, amiga cercana a la víctima, narró en diálogo con Blu Radio que fueron los vecinos los que auxiliaron a Alexis, reconocido en el barrio por su oficio de DJ en rumbas de porro y salsa.

"Él salió, literal, quemado hacia la mano izquierda y el celular en la mano, porque, inclusive, llamó a la mamá a la una y veintidós, y la mamá estaba acostada, tenía el celular en silencio. Tenía el resorte del póster pegado, como derretido, contra el cuerpo, y ella me decía que que él soltaba como escamas, como si es la piel quemada. Y él solo decía, yo me voy a morir, no me deje morir", narró la mujer.



Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que la mujer huye del sitio con una recipiente plástico en la mano, donde llevaría el combustible, mientras que la vivienda ardía en llamas y la comunidad del sector ayudaba a la víctima, que inicialmente fue trasladada a la Clínica Sagrado Corazón de Buenos Aires, donde por la gravedad de las heridas tuvieron que remitirlo al pabellón de quemados del otro mencionado centro asistencial, donde falleció en la madrugada de este domingo, por las lesiones sufridas que incluso comprometieron sus pulmones.

Mientras la familia de Alexis pide justicia, las autoridades avanzan en su búsqueda para que responda ante la justicia, y recopilan información, registro audiovisual y testimonios como parte del material probatorio.

"Ya hay orden de captura sobre ella. Sobre estas cosas siempre hay mucha especulación. Me han llegado muchas notas de que ella se va a entregar, que ella tiene abogado. Hay unos videos que ella baja corriendo de que hizo el incendio, ella baja corriendo, y entonces se ve la cámara bajando y se ve la cámara cuando ya viene bajando. Ese video también es muy importante, porque ahí se ve como si ella hubiera desocupado la bolsa y hubiera corrido", indicó.

Publicidad

Pero la tragedia pudo ser peor, teniendo en cuenta que la pareja tiene una hija de tan solo cinco años, que por fortuna estaba a cargo de su abuela al momento de los hechos. El hombre, quien también trabajaba como conductor de aplicación, al parecer sostenía una relación en medio de violencias con su pareja, pues en noviembre pasado se dio otra discusión en medio de los tragos, esa vez la mujer quebró la botella que estaba ingiriendo, la quebró y le propinó una grave herida en el estómago por la que lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente.

Vale la pena mencionar que este fue uno de los cuatro casos de violencia intrafamiliar que se registraron este fin de semana, dejando como saldo tres hombres y una mujer muertos en el Valle de Aburrá.