Violencia intrafamiliar: en Medellín un hombre fue quemado en su casa tras discusión con su pareja

Las autoridades recopilan videos, testimonios e información clave para capturar a la señalada agresora, que quedó captada en imágenes corriendo con un recipiente con combustible.

Alexis Ospina Piedrahita, de 28 años, murió tras las graves quemaduras en su cuerpo. Su esposa es señalada de rociar gasolina a la casa y prenderle fuego.
Suministrado a Blu Radio
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

