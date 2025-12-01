'Titi' Rodríguez y los goles en el 'minuto de Dios' con el Junior; no solo contra Nacional

Junior se ilusiona con llegar a una nueva final del fútbol colombiano luego del agónico gol de Andrés Steven 'Titi' Rodríguez en el 90+1 contra Atlético Nacional, haciendo vibrar a los asistentes del estadio Metropolitano de Barranquilla.

El delantero, que se ha convertido en protagonista recurrente en los cierres dramáticos de los partidos, volvió a demostrar por qué es considerado el especialista del “minuto de Dios”. En diálogo con Blog Deportivo, los panelistas recordaron una cifra contundente: Rodríguez ha participado en 15 goles después del minuto 90, y solo en este año ya suma ocho tantos decisivos, equivalentes a 12 puntos fundamentales para el Junior en la tabla.

La estadística impacta aún más al revisar su rol dentro del equipo. Desde su llegada al club acumula 25 goles, de los cuales 22 fueron marcados entrando desde el banco. Ese rendimiento como revulsivo ha potenciado su imagen de talismán rojiblanco, aunque el propio ‘Titi’ reconoce que no se trata de una intención calculada, sino del resultado de una lectura minuciosa del juego mientras aguarda su oportunidad.

Titi Rodríguez festeja gol con el Junior de Barranquilla X: @JuniorClubSA

“Es algo extraño (...) Muchas veces he sido titular y el balón no entra, pero cuando estoy en el banco soy muy analítico. Observo al compañero en mi posición, miro qué central sale más, cuál tiene mejor juego aéreo, cuál persigue diagonales. Hago un mapa del partido antes de entrar”, confesó Rodríguez, quien añadió que la capacidad de anticipación le permite saber hacia dónde pivotear, cuándo atacar un espacio o cómo aprovechar un quiebre defensivo apenas pisa la cancha.



Los goles del 'minuto de Dios'

Al preguntarle por el gol más valioso en ese catálogo de definiciones agónicas, después del minuto 90, ‘Titi’ señaló tres momentos que lo han marcado especialmente. El primero ocurrió en el partido del Centenario del Junior, con el Metropolitano lleno, estrenando uniforme conmemorativo y con la presión de la celebración institucional: ahí también anotó al último minuto contra Alianza. El segundo fue hace pocas semanas contra Pereira, cuando el equipo, con nueve jugadores, logró empatar gracias a un penal suyo y posteriormente ganar con otra jugada suya sobre el final.



El más reciente, por supuesto, fue el tanto contra Atlético Nacional, que mantiene viva la ilusión de disputar una nueva final.

“Mira todo lo bonito que trae este momento (...) No sé, Javier, siento que esos tres goles son los que más me han marcado”, concluyó.

A esta altura, la afición del tiburón ya lo considera sinónimo de esperanza en los minutos finales.