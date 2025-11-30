Junior vs. Nacional, EN VIVO: online y gratis este partido de la Liga BetPlay

Este domingo 30 de noviembre se vive un partido que podría marcar el rumbo hacia la final de la Liga 2025-II, cuando los dos líderes del grupo A, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, se enfrenten en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Será el cuarto compromiso de los cuadrangulares y uno de los más determinantes de la fecha.

El duelo no es menor. Ambas escuadras llegan igualadas con cinco puntos, mientras América suma cuatro unidades y Medellín apenas uno. Por eso, el ganador de este encuentro tomaría una ventaja clave en la tabla y se perfilaría como posible rival de Tolima en la final, equipo que ya suma diez puntos en el grupo B.

Nacional, que había mostrado solidez en el todos contra todos, ha tenido complicaciones en los cuadrangulares. Solo ha vencido 1-0 a América de Cali, mientras empató sin goles con Medellín e igualó 1-1 con Junior. Junior, por su parte, tampoco la ha tenido fácil: además del empate con el equipo antioqueño, igualó 1-1 con América y venció por la mínima a Medellín.



Junior vs Atlético Nacional hoy: hora del partido y detalles del duelo

Desde las 6:30 de la tarde de este domingo 30 de noviembre rodará la pelota en el Metropolitano para un duelo crucial en la Liga BetPlay. El compromiso será determinante también para Diego Arias, quien busca ratificar su continuidad en 2026.



Junior vs Nacional gratis online: dónde ver el partido hoy

El encuentro de los cuadrangulares podrá seguirse en vivo, online y gratis este 30 de noviembre a través del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, en la señal de su canal de YouTube, donde habrá minuto a minuto del juego.

Posibles alineaciones de Junior vs Atlético Nacional

Junior: Mauro Silveira, Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Didier Moreno, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Yimmi Chará, José Enamorado, Guillermo Paiva.

Atlético Nacional: Ospina, Tesillo, García, Román, Cándido, Campuzano, Uribe, Cardona, Bauzá, Hinestroza, Morelos.