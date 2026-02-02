¿Podrá Iván Cepeda llegar a las consultas? 2 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 2 de febrero de 2026:



La canciller Rosa Villavicencio habló en la Embajada de Colombia en Estados Unidos sobre la reunión que sostuvo con Daniel García Peña y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, en medio de la agenda diplomática de presidencia en Washigton .

. En zona rural del municipio de Necoclí, en Antioquia, la corriente de agua causada por las fuertes lluvias arrastró a cuatro hombres que realizaban labores de pancoger al interior de una finca. Un hombre murió y tres más están desaparecidos.

La Procuraduría hizo un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres para que garanticen de manera permanente la prestación del servicio de bomberos en todo el país ante la emergencia climática.

La reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina no se vería reflejada de manera permanente como lo exige el gobierno , por la forma en la que funciona la cadena de distribución de combustibles.

Dos conjueces y un conjuez suplente serán los encargados de definir el futuro de Iván Cepeda de cara a las consultas de marzo.

