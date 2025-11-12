Regresa Anne Hathaway en 'El Diablo Viste a la Moda 2': este es el primer avance

Tras casi 20 años de espera, Disney presentó el primer adelanto de la secuela de la famosa película 'El Diablo Viste a la Moda', la cual traerá de regreso a la carismática Anne Hathaway para darle vida a 'Andra Sachs', una periodista que se mueve en el mundo de la moda.



¿Qué esperar de la secuela de esta película?

'El Diablo Viste a la Moda 2' trae de regreso a Sachs que tras darse cuenta del precio del éxito en la primera parte y no seguir los pasos de 'Miranda', ahora tendrá que verse en una etapa más madura en donde se tendrá que ver a sí misma en un choque entre ambición, identidad y los sacrificios personales que impone la industria de la moda.

La película reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.

Ahora, este secuela buscará darle otra visión al camino de esta mujer querida en el mundo de la moda, enfrentando nuevos retos profesionales. Película que se estrenará el 30 de abril de 2026.

'El Diablo Viste a la Moda 2' // Foto: Disney

Este es el primer avance de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Sinopsis de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

"Miranda Priestly (el personaje más odiado de Meryl Streep. Y lo cierto es que tiene sus motivos) se encuentra al final de su carrera, y su revista ha perdido poder y prestigio. Para tratar de revivirla, deberá recurrir a su ex asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), que ahora se ha convertido en una alta ejecutiva que le puede echar una mano económica si sus firmas meten publicidad en la publicación de moda", indicó Puck.