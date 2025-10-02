Anuncian importante cambio para Disney Plus en Latinoamérica, ¿afecta a los usuarios?

No solo este mes de octubre la plataforma de Disney Plus tendrá la llegada de nuevas series y películas, como hacen otras como Netflix, HBO Max, Amazon Prime, entre otras, sino que anunciaron un cambio que empezará a aplicar desde el 8 de octubre en Latinoamérica.

Y es que desde esa fecha dejará de existir Star, el espacio dedicado a las producciones de FOX y Century Studios, pues llegará a la región Hulu, un espacio que antes era exclusivo de Estados Unidos y los suscriptores, en algunos países, en Europa.

“El contenido de entretenimiento general que actualmente se encuentra en Disney+, incluyendo dramas de prestigio y series de true crime, comedias, animación para adultos, producciones originales premiadas y una amplia biblioteca de series y películas, ahora estará disponible dentro de la sección de Hulu en la plataforma”, informaron.

En ese orden de ideas y, según la explicación de la plataforma, esto no cambiará el contenido, solamente el diseño gráfico y podrán seguir disfrutando de sus series favoritas como El Oso, Alien: Earth y Only Murders in the Building, además de comedias animadas como Los Simpson, junto a estrenos imperdibles como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, The Kardashians, la temporada 21 de Grey's Anatomy y producciones locales como la cuarta temporada de El Encargado, pero en este apartado.



Asimismo, aclararon que este cambio no cambiará los precios de la plataforma ni el servicio que los usuarios de Latinoamérica tenían.

Disney Plus

¿Qué es Hulu?

Hulu es una plataforma de streaming estadounidense que ofrece series, películas, documentales y contenido original a través de internet.

Fue lanzada en 2007 y actualmente es propiedad de The Walt Disney Company (aunque en sus inicios también participaron NBCUniversal y Fox).