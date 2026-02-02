Cambios en la visa española para colombianos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 2 de febrero de 2026:



El abogado Daniel Sánchez, director del despacho Sánchez Abogados , se pronunció sobre el anuncio del Gobierno de España sobre el trámite de una regularización extraordinaria de inmigrantes.

Rafael Torrealba, vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, dio detalles de los cambios en la política económica venezolana.

Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, comentó sobre los efectos del decreto de emergencia económica.

Escuche el programa completo aquí: