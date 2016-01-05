Publicidad

Anne Hathaway

Anne Hathaway

  • Video de la caída de Anne Hathaway en grabación de 'El Diablo Viste a la Moda 2'.jpg
    Anne Hathaway se cayó en plena grabación.
    Foto: X @AnneHathabae
    Entretenimiento

    Video de la caída de Anne Hathaway en grabación de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

    A través de redes sociales se viralizó el video de la actriz que cayó en plena grabación de la película tan esperada.

  • 9106_franz
    franz
    Cultura

    La foto de Anne Hathaway que todos los paparazzi estaban buscando

    La estrella estadounidense de Hollywood Anne Hathaway confirmó a través de su cuenta de Instagram que está embarazada con una imagen más que elocuente, y de paso mandó una indirecta a los paparazzi que querían tener la primicia con la foto.

