Video de la caída de Anne Hathaway en grabación de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Las calles de Nueva York se convirtieron en el escenario de un momento inesperado durante la filmación de la esperada secuela de 'El diablo viste de a la Moda'.

Anne Hathaway, nuevamente en la piel de Andy Sachs, protagonizó una caída que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, aunque por fortuna terminó en una divertida anécdota.

El episodio ocurrió cuando la actriz salía de una clásica casa de Manhattan mientras rodaba una de las escenas de la película. Hathaway, con un bagel en la mano y rodeada de cámaras, resbaló en las escaleras y terminó en el suelo.

En un inicio, quienes presenciaron la escena no sabían si se trataba de un tropiezo real o parte de la actuación. Sin embargo, la reacción inmediata de la actriz despejó cualquier duda: se levantó sonriente, levantó los brazos con humor y tranquilizó al equipo con un espontáneo “¡Estoy bien!”.



Este es el video de la caída

🎬👠 ¡Así se levanta una reina! La actriz Anne Hathaway sufrió una caída durante las grabaciones de la secuela de “El diablo viste a la moda”. A pesar del inesperado tropiezo, la protagonista demostró su profesionalismo y se levantó de inmediato para continuar con el rodaje.… pic.twitter.com/H9dT9c5fID — RETO diario (@retodiariomx) August 28, 2025

Lo curioso es que, a pesar del tropiezo, logró salvar intacto el bagel que sostenía, lo que generó risas entre los presentes y dio un toque aún más cómico al momento.

La naturalidad con la que Hathaway manejó la situación recordó por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de Hollywood.

La caída, que ya circula en video en plataformas digitales, se suma a la ola de entusiasmo que rodea a 'El diablo viste a la Moda 2'. La secuela reunirá nuevamente a Meryl Streep como la imponente Miranda Priestly y a Emily Blunt como Emily Charlton, completando el trío que marcó a toda una generación con la película original de 2006.

La expectativa es enorme: los seguidores esperan que la nueva entrega combine la sátira del mundo de la moda con el carisma de sus protagonistas, tal como lo hizo la primera cinta, considerada hoy un clásico moderno.

El estreno está previsto para mayo de 2026 y promete traer no solo la elegancia y el humor que hicieron inolvidable a la historia, sino también momentos detrás de cámaras que, como el percance de Hathaway, ya hacen parte del encanto que rodea a esta producción.