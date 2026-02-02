Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Su combinación de la mecánica tradicional del chance con los signos del zodiaco lo hace único, llamativo y fácil de seguir para los jugadores de todas las edades.
Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 2 de febrero
El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 2 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Últimos sorteos de Super Astro Sol
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Astro Sol
|31 enero 2026
|6688 - Sagitario
|Super Astro Sol
|29 enero 2026
|00300 - virgo
|Super Astro Sol
|26 enero 2026
|5625 - Escorpión
|Super Astro Sol
|24 enero 2026
|373 - Acuario
|Super Astro Sol
|23 enero 2026
|4123 - Cáncer
|Super Astro Sol
|22 enero 2026
|5375 - Capricornio
|Super Astro Sol
|21 enero 2026
|5464 - Acuario
|Super Astro Sol
|20 enero 2026
|2871 - Aries
|Super Astro Sol
|19 enero 2026
|3071 - Acuario
|Super Astro Sol
|17 enero 2026
|9881 - Leo
|Super Astro Sol
|16 enero 2026
|6500 - Piscis
Cómo se juega el Super Astro Sol
El Super Astro Sol destaca por su simplicidad y versatilidad, permitiendo a los jugadores realizar múltiples combinaciones en un solo tiquete. Para participar, se deben seguir estos pasos:
- Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Opcionalmente, elegir la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.
Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a su creciente popularidad en distintas regiones del país.
Valor de las apuestas
El juego está diseñado para ser accesible a todos los jugadores:
- Apuesta mínima: $500
- Apuesta máxima: $10.000 por jugada
Todas las apuestas deben hacerse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.
Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad acompañado de fotocopia legible.
Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.
- Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida hace no más de 30 días).
Cumplir con estos requisitos asegura un proceso ágil, seguro y transparente para quienes participen en este popular juego de azar colombiano.