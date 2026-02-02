Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Su combinación de la mecánica tradicional del chance con los signos del zodiaco lo hace único, llamativo y fácil de seguir para los jugadores de todas las edades.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 2 de febrero

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 2 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Últimos sorteos de Super Astro Sol

Sorteo Fecha Resultado Super Astro Sol 31 enero 2026 6688 - Sagitario Super Astro Sol 29 enero 2026 00300 - virgo Super Astro Sol 26 enero 2026 5625 - Escorpión Super Astro Sol 24 enero 2026 373 - Acuario Super Astro Sol 23 enero 2026 4123 - Cáncer Super Astro Sol 22 enero 2026 5375 - Capricornio Super Astro Sol 21 enero 2026 5464 - Acuario Super Astro Sol 20 enero 2026 2871 - Aries Super Astro Sol 19 enero 2026 3071 - Acuario Super Astro Sol 17 enero 2026 9881 - Leo Super Astro Sol 16 enero 2026 6500 - Piscis

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol destaca por su simplicidad y versatilidad, permitiendo a los jugadores realizar múltiples combinaciones en un solo tiquete. Para participar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Opcionalmente, elegir la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a su creciente popularidad en distintas regiones del país.



Valor de las apuestas

El juego está diseñado para ser accesible a todos los jugadores:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben hacerse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad acompañado de fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida hace no más de 30 días).

Cumplir con estos requisitos asegura un proceso ágil, seguro y transparente para quienes participen en este popular juego de azar colombiano.