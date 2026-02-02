NU presenta su nuevo equipo de ciclismo para la temporada 2026; hay caras nuevas

La escuadra morada anunció la incorporación de cinco corredores: dos en la categoría Élite y tres en la Sub-23, además de la llegada de Hyundai como nuevo patrocinador oficial, que se suma al proyecto deportivo como aliado en movilidad, seguridad e innovación.

Carlos Gutiérrez y Óscar Fernández son las principales novedades del equipo Élite. Gutiérrez, de 29 años y oriundo de San Gil (Santander), llega procedente del Movistar–Best PC de Ecuador, con un palmarés que incluye el subcampeonato de la Vuelta a Guatemala 2025 y destacadas actuaciones en pruebas centroamericanas. Fernández, de 25 años y nacido en Villapinzón (Cundinamarca), arriba desde el Team Medellín–EPM tras una temporada con títulos como la Clásica de Cota y el Criterium Medellín, además de figuraciones en el Clásico RCN.

En la categoría Sub-23, el equipo apuesta por el talento joven con la llegada de Emerson Gordillo, Alejandro Peña y William Colorado. Gordillo regresa al Nu Colombia tras su paso por el GW Erco Shimano, luego de consagrarse campeón de la Clásica Nacional Ciudad de Paipa Sub-23. Peña, destacado embalador de Paipa (Boyacá), fue convocado en 2025 a la Selección Colombia para el Campeonato Panamericano de Ruta, mientras que Colorado, proveniente también del GW Erco Shimano, fue subcampeón nacional de ruta Sub-23 y medallista de plata en los Campeonatos Nacionales.

El anuncio se da luego de una temporada 2025 altamente exitosa para el equipo, con títulos en la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Antioquia y la Clásica de Anapoima, además de las Vueltas al Tolima y al Valle. A nivel internacional, la victoria de Sergio Luis Henao en la Clásica Internacional de Jamaica consolidó la proyección del Nu Colombia fuera del país.



De cara a 2026, el principal reto será sostener el liderazgo en las grandes vueltas nacionales y ampliar la presencia internacional. “Se han incorporado nuevos talentos y recursos que potenciarán el desempeño del equipo, con el sueño de conquistar competencias internacionales”, señalaron los directores técnicos Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa.

Hyundai, nuevo aliado del equipo, destacó que su vinculación va más allá del patrocinio deportivo. “Es un impulso al talento joven y al crecimiento del ciclismo colombiano en escenarios de alto nivel”, afirmó Adriana Casadiego, directora de marca de la compañía, que se suma a marcas como Smartfit, Enjoy, Vélez y Scott.