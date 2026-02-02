¿El Campín está listo para Millonarios vs. Medellín? Así está la cancha tras récord de lluvias

Sencia, operador del Estadio Nemesio Camacho El Campín, confirmó que el escenario está habilitado para la reanudación del partido entre Millonarios e Independiente Medellín este lunes a las 3:00 p. m., tras superar una saturación hídrica provocada por lluvias que superaron los registros históricos en Bogotá.

El escenario deportivo fue sometido a una intervención técnica de emergencia luego de que el IDEAM reportara que las precipitaciones del domingo equivalieron a más de la mitad del promedio mensual de enero. Aunque el sistema de drenaje operó a máxima capacidad, la intensidad del agua generó una saturación temporal que obligó a suspender el encuentro para proteger la integridad del terreno y los jugadores.



¿Cuál es el estado de la cancha de El Campín hoy?

Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa que mantiene la gramilla desde hace 20 años, informó que tras la evacuación del agua se activó un protocolo de choque. "Realizamos reparación de divots, nivelación de zonas de alta fricción y tratamientos de aireación profunda para llevar la grama a las mejores condiciones posibles", explicó el experto. El equipo técnico trabajó de forma ininterrumpida en labores de oxigenación y refuerzo de la capa vegetal para garantizar el compromiso de esta tarde.

Así está la cancha de El Campín tras las fuertes lluvias del 1 de febrero en Bogotá Foto: Sencia

¿Por qué se inundó el estadio Nemesio Camacho?

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, reconoció el reto climático, pero enfatizó en la responsabilidad operativa: "Sabemos que la grama hoy no está al 100 %. Somos conscientes del desafío y lo asumimos con trabajo técnico e inversión. Estamos poniendo nuestras capacidades al servicio del fútbol", afirmó el directivo, quien aseguró que la prioridad es la excelencia operativa pese a la contingencia.

La organización mantiene un monitoreo permanente del clima, advirtiendo que la saturación residual del suelo podría limitar la absorción ante nuevas lluvias de alta intensidad. No obstante, el personal técnico permanece desplegado para asegurar el desarrollo del espectáculo deportivo.