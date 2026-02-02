Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con una presencia especialmente fuerte en el Valle del Cauca, donde cuenta con una tradición arraigada entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 2 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diferentes formas de apostar, pensadas para adaptarse a diversos estilos de juego y grados de riesgo. Las modalidades disponibles son:
Esta variedad de opciones permite que el juego resulte dinámico y atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas en el Chontico Día pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público. Este rango de valores facilita la participación de personas con diferentes presupuestos, manteniendo siempre la emoción del sorteo.
Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:
De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, en uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia.