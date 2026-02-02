Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con una presencia especialmente fuerte en el Valle del Cauca, donde cuenta con una tradición arraigada entre los apostadores.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 2 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0 Chontico Día 26 enero 2026 2549 - 8 Chontico Día 25 enero 2026 7739 - 7 Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes formas de apostar, pensadas para adaptarse a diversos estilos de juego y grados de riesgo. Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de opciones permite que el juego resulte dinámico y atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Las apuestas en el Chontico Día pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público. Este rango de valores facilita la participación de personas con diferentes presupuestos, manteniendo siempre la emoción del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, expedida en los últimos 30 días.

De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, en uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia.