Hidroeléctrica de Urrá apagó turbinas para aliviar descargas al río Sinú ante intensas lluvias

Una decisión con impacto económico tuvo que ser asumida desde la Hidroeléctrica Urrá de cara a la difícil situación invernal que está enfrentando el departamento de Córdoba, donde gran parte de los ríos están desbordados, lo que tiene a al menos 12 municipios bajo inundación.

Debido al rebosamiento de los niveles, luego de que a las 6:20 de la tarde este domingo 1 de febrero sobrepasara la cota de los 130,5 metros de altura, la empresa consideró apagar las turbinas para aliviar las descargas hacia el río Sinú, con lo que buscan minimizar las afectaciones por inundaciones en los pueblos ribereños, siendo que aún no cesan las lluvias atípicas ocasionada por la convergencia de dos frentes fríos y tres sistemas de baja presión.

"URRÁ S.A. E.S.P. informa que a partir de las 12:00 del dia de hoy, se incrementarán las descargas desde el embalse URRÁ al rio Sinú, debido a que los aportes de caudal al embalse se mantienen por encima de los 2.000 m3/s (metros cúbicos por segundo), sin embargo, en la Central Hidroeléctrica URRÁ I no se generará energía desde la casa de máquinas porque solo se descargará agua desde el vertedero o rebosadero", indicó a través en un comunicado la compañía.

Según el reporte entregado por la misma empresa, hacia las 11:00 de la mañana, en promedio el embalse estaba recibiendo 2.400 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivale a vaciar el contenido de 58 piscinas olímpicas en un minuto.



La medida fue tomada teniendo en cuenta que para la tarde de este lunes podría darse un incremento en las descargas desde el río Sinú, con lo que buscan evitar mayores daños por inundación.

Esto, si bien generará pérdidas económicas para la empresa por la suspensión de sus actividades, permitirá aliviar las descargas al río.

