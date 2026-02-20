En vivo
"Estamos a una semana de parar las plantas de etanol": Asocaña

"Estamos a una semana de parar las plantas de etanol": Asocaña

En la reunión que el sector agroindustrial de la caña sostuvo con MinEnergía no se definió una solución inmediata a la sobre producción de etanol que actualmente tiene la industria.

