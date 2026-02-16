En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Influencer invitó a reciclador de viaje y terminó siendo un acosador: tenía antecedentes

Influencer invitó a reciclador de viaje y terminó siendo un acosador: tenía antecedentes

No es la primera vez en que el creador de contenido le da la oportunidad a alguien de conocer otro país, pero esta vez las cosas no salieron como esperaba y su novia también terminó afectada.

Influencer invitó a reciclador de viaje y terminó siendo un acosador.jpg
Influencer invitó a reciclador de viaje y terminó siendo un acosador //
Fotos: Instagram @julianpinillaa
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad