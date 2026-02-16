Influencer invitó a reciclador de viaje y terminó siendo un acosador: tenía antecedentes

Gracias a las redes sociales, Julián Pinilla, conocido como ‘El Chico de la Ruana’, le ha podido cumplir sueños a otras personas, tal como lo ha mostrado en diversas personas y al lado de otros conocidos como Camilo Cifuentes, también muy famoso por este tipo de acciones.

Sin embargo, por primera vez, un acto de solidaridad de su parte no salió como esperaba cuando llevó hasta Guatemala a un reciclador, según dijo era seguidor de él y lo conoció en Soacha, pero, lamentablemente, tenía antecedentes de acoso sexual y durante el viaje tuvo comportamientos extraños con su novia, los cuales puso a disposición de las autoridades.

“Hoy acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar. Yo siempre traigo personas de viaje y esta vez me traje a alguien a Guatemala. Resultó ser que era un acosador sexual. Estaba acosando a Gina (su novia), acosando a Kat, una de las chicas que estaba con nosotros. No, o sea, intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia”, contó el influencer en un video, notablemente afectado por lo sucedido.

Contó que este hombre le enviaba mensajes grotescos a las chicas y a su novia, incluso, le decía que quería besarla y esperaban que se durmieran para poder hacer eso. Ante esa situación, decidieron llevarlo a una estación de policía en donde se enteraron de que tenía antecedentes no solo de acoso, sino de porte de armas blancas.



“El tiene reporte de abuso sexual contra persona LGBTI. Entre lo que portaba era un machete, en otro que portaba cuchillos, en otras navajas por montones”, le explicó la Policía, agradeciendo que se dieron cuenta a tiempo debido a que las cosas pudieron terminar de peor forma por los antecedentes de esta persona.

El caso recibió todo el apoyo del público del influencer y tuvo mensajes de cariño de muchos colegas, entre esos, Marce La Recicladora, quien le dijo que ella conoce muchas personas dedicadas al gremio que sí merecen un viaje de este tipo y que este tipo de cosas no dañen “su buen corazón”.