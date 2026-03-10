Jhon Jáder Durán estalla por señalamientos y apunta contra jugador retirado: "Mentiroso y difamador"

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán estalló ante a los rumores que circularon sobre un supuesto conflicto dentro de la Selección Colombia. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el atacante se defendió de las versiones que hablaban de problemas con compañeros o integrantes del cuerpo técnico y lanzó fuertes críticas contra quienes difundieron la información.

En su mensaje, el delantero aseguró que los señalamientos son completamente falsos y afirmó que nunca ha tenido un enfrentamiento con miembros del equipo nacional.

“Ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”, escribió el futbolista, quien actualmente milita en el Zenit de San Petersburgo.

Durán fue más allá y cuestionó directamente a quienes, según él, hablan sin verificar la información. En el mismo mensaje señaló que ni periodistas ni jugadores retirados deberían hacer afirmaciones sin pruebas.



“El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador”, afirmó el atacante en su publicación, en la que se ve la camiseta de la tricolor en el camerino y su característico número 9.



¿Pulla al Pibe Valderrama?

Las palabras del delantero aparecen después de los comentarios recientes del exfutbolista e ídolo Carlos 'El Pibe' Valderrama, quien había sugerido que Durán habría tenido problemas con el grupo dentro de la selección. El histórico mediocampista afirmó que el jugador “se sacó solo” del próximo Mundial de la Fifa por supuestos conflictos con el plantel, aunque también reconoció sus condiciones futbolísticas y su capacidad goleadora.

"DURÁN SE SACÓ SOLO DE LA SELECCIÓN"



"El Pibe" siente que es difícil que el delantero Zenit de Rusia juegue el Mundial con Colombia.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Z5qf74A7c5 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 9, 2026

Ante estas declaraciones, Durán decidió salir públicamente a defender su imagen y desmentir los rumores.

Por ahora, el histórico jugador no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Durán.