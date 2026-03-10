Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy martes 10 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de juegos de azar más consultados en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de jugadores revisan atentamente el resultado oficial para comprobar si el número elegido coincide con el ganador del sorteo.

Gracias a su frecuencia diaria y a la variedad de modalidades de apuesta, este juego se mantiene entre los más populares para quienes buscan probar suerte y ganar premios en Colombia.



Resultado oficial del Paisita Noche – 9 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes, 10 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Estos son los datos oficiales utilizados para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde 2025, el chance Paisita Noche incorporó una alternativa adicional conocida como quinta balota, diseñada para quienes desean aumentar el valor potencial de sus premios.

Esta opción es completamente voluntaria, por lo que cada jugador puede decidir si desea activarla al momento de realizar su apuesta. Cuando se incluye esta modalidad y el participante logra acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el premio puede incrementarse gracias a este complemento.

Es importante destacar que la quinta balota no cambia las reglas tradicionales del juego, por lo que el funcionamiento del sorteo sigue siendo el mismo para quienes prefieren apostar bajo el esquema clásico.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El sistema de juego del Paisita Noche es sencillo y accesible para el público general. Los participantes deben seleccionar un número y elegir una modalidad de apuesta. Si el número coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede obtener un premio según la modalidad elegida.



Uno de los aspectos que facilita la participación es el valor de las apuestas, que puede ir desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos participen en el juego.

Debido a que el sorteo se realiza todos los días, es habitual que los jugadores busquen en internet los resultados apenas se publican para verificar rápidamente sus apuestas.



Horarios del sorteo

Conocer el horario del sorteo es clave para quienes siguen de cerca el chance Paisita Noche. Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos horarios se realiza el sorteo y se anuncian los números ganadores del día.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

Una de las razones de la popularidad del Paisita Noche es la variedad de modalidades de juego disponibles. Estas permiten que cada participante elija la forma de apuesta que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.

Las modalidades más utilizadas son:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado. Combinado cuatro cifras: se gana al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

se gana al acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Combinado tres cifras: se gana si las tres cifras coinciden sin importar la posición.

se gana si las tres cifras coinciden sin importar la posición. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: se gana al coincidir únicamente con la última cifra.

Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.

Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales. Entre las plataformas habilitadas para jugar legalmente se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

A través de estos portales, los usuarios pueden registrarse, validar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite realizar apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.

Se recomienda conservar siempre el comprobante de la apuesta, ya que será necesario para reclamar cualquier premio.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Los ganadores del chance Paisita Noche deben presentar ciertos documentos al momento de reclamar su premio.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales según el valor en UVT:



Menos de 48 UVT: únicamente documentación básica.

únicamente documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Desde 182 UVT en adelante: se requiere certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



9 de marzo de 2026: 3132.

3132. 8 de marzo de 2026: 8958.

8958. 7 de marzo de 2026: 7575.

7575. 6 de marzo de 2026: 4353.

Estos resultados permiten a los jugadores revisar el comportamiento reciente del sorteo mientras esperan el próximo anuncio oficial del chance Paisita Noche