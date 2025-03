Mamá de Zair Guette cuenta escabrosos detalles sobre última presentación: "No había contrato"

La mamá de Zair Guette , en entrevista con Más allá del silencio podcast, reveló detalles no conocidos sobre la última presentación de su hijo en Valle del Cauca , departamento donde fue brutalmente asesinado el pasado 14 de marzo junto a su acompañante Tedyy Vergara.

La mujer asegura que, de acuerdo a lo poco que ha hablado con la esposa del cantante, para dicha presentación, "como nunca", no se hizo un contrato, por lo que cuestiona la manera como se dieron las cosas con su última contratación.

"Nosotros nos hacemos una pregunta ¿qué paso?, ¿quién lo hizo? ¿dónde está el contrato? ¿dónde está un numero de la persona que hizo la llamada para solicitar los servicios cómo cantante?", afirmó.

"Su esposa me dijo que no hubo contrato"

"Yo me comunico con la madre de las niñas y le digo que necesito que me muestre un contrato y me dice que no hay tal contrato, que ella no hizo ningún contrato. Solo me dijo, usted sabe cómo es su hijo de terco, pero ella siempre ha hecho contratos, no entiendo porque esta vez no lo hizo", relató la mujer, quien dijo que tampoco han podido saber el número de quien contrató a su hijo ni mucho menos datos de la consignación que recibió para poder viajar.

"Le pedimos que nos muestre el número del volante del corresponsal bancario donde hicieron la consignación y tampoco, mucho menos nos da el número de la persona con la que se comunicó, entonces, ¿a quién le preguntamos nosotros?, Ella dijo que solo podía dar información a la persona del CTI, al investigador, pero para nosotros, que somos su familia, no hay respuestas", aseveró.

"Tenemos mucha rabia"

La madre de Zair Guette dijo sentir mucha rabia por no tener información de lo que sucedió con su hijo por parte de la esposa del cantante y, además, dijo que, durante el sepelio de su hijo tuvo que vivir momentos desagradables con la familia de la mujer.

"Tenemos mucha rabia porque, desde el día que mi hijo fallece, todo el mundo en la familia de ella se ha enfrascado en la herencia, el dinero, los bienes, pero nunca han visto el dolor de nosotros como familia. Yo no le he pedido nada a nadie ni a ella, no peleo lo material, sino saber lo que pasó. El día del funeral su abuela me atacó y me tocó decirle groserías frente al ataúd de mi hijo. No respetaron el sepelio de Zair", finalizó.