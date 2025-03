Mamá de Zair Guette reveló lo que decía el último estado que subió el cantante

Tras varias semanas de la muerte del cantante de música popular mexicana, el barranquillero Zair Guette , su mamá, en una entrevista para el medio Impacto News desde su casa en Barranquilla, reveló el último estado de Instagram que vio de su hijo y que revelaría la gran expectativa que el artista tenía por el viaje que realizaría hacia el Valle del Cauca, donde fue brutalmente asesinato.

Le puede interesar:

De acuerdo con Linda, mamá de Zair Guette , dijo que su hijo se encontraba en Bogotá con la mamá de sus hijas días antes y, de sorpresa, exactamente el 12 de febrero, llegó a su casa a visitarla con un almuerzo en mano un día antes de partir hacia Cali.

Además, contó lo que vio en el ultimo estado de Instagram de su hijo y en dicha publicación el artista daba gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante este año . Asimismo, expresó la expectativa que tenía su hijo ante su próximo viaje.

Publicidad

"En instagram vi un estado de él donde decía que estaba llegando de un viaje y que partiría hacia otro. Hablaba de sus bendiciones en cuanto a sus presentaciones y dijo que este viaje (hacia Cali ) definiría muchas cosas. No sé que iba a definir y hasta ese momento fue lo último que vi de él", relató la señora Lina a Impacto News.

Zair Guette, cantante barranquillero. Redes sociales.

Sobre su viaje a Cali

Linda relató que su hijo fue contratado en Cali para cantar, solo con pista, y que su manager y esposa Blanca Salazar, recibió la mitad del dinero por el cual fue contratado a través de un corresponsal bancario.

A su vez, contó que, quienes hicieron el pago, pidieron que les enviaran los comprobantes de los tiquetes de él y su acompañante, que en este caso era Teddy Vergara, y que, al llegar a Cali, esperaran a las personas que los recogerían.

Publicidad

"Hasta donde yo tengo conocimiento, la mama de las niñas me dice que la contactan para hacer una contratación a Zair, solamente con pista, en la cual le abonan el 50% de la cantidad por la que iba a tocar, que eran 12 millones de pesos, pero le dieron solo 6 millones. Se lo hicieron llegar a una cuenta desde un corresponsal bancario. Según lo que ella me cuenta, a ella le hacen llegar los 6 millones de pesos, por lo cual le exigen inmediatamente la captura de los tiquetes, la hora en que llegaban y que no llegaran al sitio, sino que ellos los recogerían", afirmó Linda.

Sobre si su hijo alcanzó a cantar en Cali, Linda dice que no se sabe y que solo Teddy, quien lo acompañaba, podría saberlo, y también falleció.

"Hay personas que dicen que si, pero no se quienes, porque el único que podría decirlo era Teddy y él ya no está, también acabaron con su vida, entonces eso es algo que no se sabe y que todos quedamos con esa incognita", indicó Linda.

El manager no era Teddy

La mamá de Guette desmintió que Teddy Vergara fuese su manager y afirmó que era su acompañante y mejor amigo.

"Teddy era su compañero de viaje y, sobretodo, la persona que se encargaba del sonido, de colocarle las pistas que él usaba cuando iba a cantar. Teddy solo era su acompañante", relató.

Publicidad

"No hemos tenido acompañamiento de las autoridades"

Linda dijo que no han recibido ningún tipo de acompañamiento de las autoridades.

"No se han tomado el trabajo de buscar a sus hermanos ni a su mamá para hacer una investigacion, de decirnos, pasó esto, pasó lo otro, no hemos tenido acompañamiento de ninguna especie. Le pido a las autoridades que el caso de mi hijo se esclarezca, que sea cual sea el motivo por el que le quitaron la vida, no quede impune. Es una verdad que yo deseo saber, me gustaria saberlo, sea cual sea la verdad de lo que pasó", dijo.