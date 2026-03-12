En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Indígena arhuaca relata la gravedad del conflicto en la Sierra Nevada: “Desde drones tiran granadas”

Indígena arhuaca relata la gravedad del conflicto en la Sierra Nevada: “Desde drones tiran granadas”

Según explicó, entre los heridos hay cuatro menores de edad, algunos de ellos con esquirlas en distintas partes del cuerpo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad