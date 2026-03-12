Indígena arhuaca relata la gravedad del conflicto en la Sierra Nevada: “Desde drones tiran granadas”

La situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta vuelve a generar alertas tras los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han dejado comunidades indígenas en medio del conflicto.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Rosa Margarita Villafaña, integrante del pueblo arhuaco, describió la gravedad de lo ocurrido en una zona rural del municipio de Aracataca (Magdalena), donde habitantes quedaron atrapados entre combates atribuidos a los Conquistadores de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo.

Según relató, los enfrentamientos comenzaron el fin de semana en un área de difícil acceso, donde las comunidades tienen escasa comunicación con el exterior.



“Desde drones tiraban granadas”

Villafaña explicó que la presencia de grupos armados comenzó a detectarse desde el viernes en una zona rural conocida como Serán, ubicada en la cuenca alta del río Aracataca.

Al día siguiente, en la tarde del sábado, se registraron combates que afectaron directamente a las familias que habitan el territorio.



“El día sábado tipo dos de la tarde empezaron los enfrentamientos y ahí fue donde empezó toda la tragedia para las comunidades que están allí. Empezaron a tirar desde el dron, empezaron a tirar granadas, artefactos explosivos”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, hasta ahora se tiene registro de seis familias afectadas, que en total suman 14 personas heridas o lesionadas.

La líder indígena indicó que varias de estas personas fueron trasladadas a Santa Marta, donde reciben atención médica.



¿Qué consecuencias han dejado los enfrentamientos?

Villafaña entregó un balance preliminar de las personas afectadas por las explosiones. Según explicó, entre los heridos hay cuatro menores de edad, algunos de ellos con esquirlas en distintas partes del cuerpo.

“Hay dos niños que ya están fuera del hospital, pero hay otros dos que todavía siguen en observación por esquirlas en las piernas”, señaló.

También relató que entre los adultos hay lesiones graves:



Una mujer perdió un ojo por el impacto de una esquirla.

Otra persona sufrió una lesión severa en un brazo.

Un hombre presenta una esquirla en el glúteo.

Otra mujer tiene una esquirla en la cabeza y debía ser intervenida quirúrgicamente.

Todos fueron atendidos inicialmente en el hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, donde varios permanecen bajo observación médica.

La representante arhuaca explicó que la comunidad afectada se encuentra en un territorio ancestral donde tradicionalmente habitan pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

En esa zona, según indicó, viven 101 familias que suman cerca de 621 personas, quienes actualmente permanecen en situación de confinamiento por la presencia de actores armados.

Ante la emergencia, autoridades indígenas y equipos de salud se desplazaron hasta el territorio para verificar la situación y coordinar la atención a los afectados.



¿Por qué hay enfrentamientos en la Sierra Nevada?

Villafaña señaló que los enfrentamientos recientes se dan en medio de tensiones que ya se venían percibiendo desde el año pasado por la presencia de grupos armados en el territorio.

Según explicó, en los últimos meses las comunidades habían notado presiones externas y presencia de personas no indígenas dentro del resguardo.

“Eso nos generaba intranquilidad porque es territorio ancestral y zona de parque. Que haya presencia de personas externas con tanta fuerza nos indicaba que algo estaba pasando”, explicó.

Sobre las causas del conflicto, indicó que pueden estar relacionadas con disputas territoriales y con el control de rutas ilegales, aunque aclaró que no puede confirmar directamente esa conexión.

“Para nosotros la afectación que nos está generando nos da a entender que hay una presión en el territorio indígena para que los indígenas se hagan a un lado y ganar terreno”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: