Estudio universitario reveló que 7 de cada 10 cafeteros en Antioquia son extorsionados

En Antioquia se estableció que 7 de cada 10 cafeteros son extorsionados, según estudio del Politécnico Grancolombiano. El informe revela que este delito está creciendo dramáticamente en el departamento. Además están creciendo las extorsiones a caficultores, según denunció un estudio universitario. Los afectados se quejan de cobros que rondan los 500 mil pesos mensualmente.

Un nuevo estudio de la universidad Politécnico Grancolombiano encendió las alarmas en Antioquia: la extorsión sigue creciendo y golpea con fuerza al sector cafetero. La investigación reveló que 7 de cada 10 caficultores aseguran ser víctimas de este delito.

“Allí los grupos armados ilegales han encontrado una renta segura y fiable para fortalecer sus estructuras Y tener control de la estructura de logística de esta economía”, afirmó Jaime Wilches, docente investigador de la universidad.

Según el informe, los municipios más golpeados son Ciudad Bolívar, Anzá, Nariño, Barbosa y Montebello.



“La extrusión se hace más fuerte municipios caficultores que combinan la ausencia del Estado conflicto y en algunos casos, cultivos de coca cuándo que se consolida eso, el delito crece y se consolida un pulpo criminal sin mayor resistencia”, aseguró el señor Wilches.

Por su parte, caficultores denuncian que deben pagar extorsiones hasta por 500.000 pesos mensuales a distintos grupos armados. Ante esto, las autoridades admiten que faltan más denuncias.

“Está supuestas cuotas que manifestaban algunos de los cafeteros, no lo denuncian y lo más grave de todo. Es que cuando se genera el delito de la extorsión se genera intimidación miedo y se genera su obra, pero estamos nosotros para poder contrarrestar ese tipo de cosas ese tipo de hechos, lo que buscamos a lo largo de ancho del departamento es que podamos tener información oportuna para poder esa información contrarrestar ese tipo de situaciones”, aseguró el Mayor Jhonatan Espitia, comandante del Gaula de la Policía en Antioquia.

Publicidad

A pesar del panorama, las extorsiones en general van en disminución en el departamento, según el mayor Espitia: “Estamos hablando de que a la fecha llevamos 41 casos denunciados contra 102 casos que teníamos a la misma fecha del año pasado. Una reducción de 60 casos”, explicó.

Finalmente, el estudio del politécnico Grancolombiano destacó que en los últimos años la extorsión en Colombia aumentó en más del 70 %, alcanzando un máximo histórico de más de 10 mil 500 denuncias.