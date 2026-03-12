En vivo
Movilidad en Bogotá hoy: manifestantes bloquean la av. El Dorado, cierran estaciones de TransMilenio

Las manifestaciones están generando una afectación total tanto en la calzada mixta como en el carril exclusivo del sistema TransMilenio. Más de cinco estaciones no prestan servicio.

Por: Coralina Durán
|
manifestaciones en bogotá (1).jpg
Mnifestaciones hoy en Bogotá
Foto: Movilidad, imagen de archivo.

La movilidad en Bogotá presenta complicaciones este jueves 12 de marzo debido a una manifestación que avanza por uno de los corredores más importantes de la ciudad, la avenida El Dorado (calle 26).

Las autoridades están haciendo manejo del tráfico en distintos puntos para mitigar el impacto en la circulación vehicular y en el transporte público; no obstante, varias estaciones de TransMilenio tuvieron que cerrar tempopralmente, lo que afectó directamente a más de 23.000 usuarios.

Siga el minuto a minuto del estado de la movilidad en Bogotá:

Coralina Durán
Actualizado 12 de mar, 2026
REFRESCAR
  • 12:45 p. m.
    Seis estaciones de TransMilenio no están operando en la calle 26

    Según los reportes de movilidad, el grupo de Agentes Civiles y el Grupo Guía se encuentran gestionando el tránsito sobre la calle 26 a la altura de la carrera 33, mientras un grupo de manifestantes se desplaza hacia el occidente. Esta situación genera afectación total tanto en la calzada mixta como en el carril exclusivo del sistema TransMilenio.

    La situación también impacta la operación de la troncal de la calle 26, uno de los principales ejes de transporte hacia el aeropuerto El Dorado y el centro de la ciudad. De acuerdo con el más reciente reporte, más de 23.000 usuarios se han visto afectados por los cambios operativos y los desvíos implementados en el corredor. Mientras las autoridades monitorean el avance de la movilización, se mantienen ajustes en la circulación de buses y en el acceso a varias estaciones del sistema.

