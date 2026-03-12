Movilidad en Bogotá hoy: manifestantes bloquean la av. El Dorado, cierran estaciones de TransMilenio

La movilidad en Bogotá presenta complicaciones este jueves 12 de marzo debido a una manifestación que avanza por uno de los corredores más importantes de la ciudad, la avenida El Dorado (calle 26).

Las autoridades están haciendo manejo del tráfico en distintos puntos para mitigar el impacto en la circulación vehicular y en el transporte público; no obstante, varias estaciones de TransMilenio tuvieron que cerrar tempopralmente, lo que afectó directamente a más de 23.000 usuarios.

Siga el minuto a minuto del estado de la movilidad en Bogotá:

