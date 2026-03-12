Movilidad en Bogotá hoy: manifestantes bloquean la av. El Dorado, cierran estaciones de TransMilenio

Según los reportes de movilidad, el grupo de Agentes Civiles y el Grupo Guía se encuentran gestionando el tránsito sobre la calle 26 a la altura de la carrera 33, mientras un grupo de manifestantes se desplaza hacia el occidente. Esta situación genera afectación total tanto en la calzada mixta como en el carril exclusivo del sistema TransMilenio.
La situación también impacta la operación de la troncal de la calle 26, uno de los principales ejes de transporte hacia el aeropuerto El Dorado y el centro de la ciudad. De acuerdo con el más reciente reporte, más de 23.000 usuarios se han visto afectados por los cambios operativos y los desvíos implementados en el corredor. Mientras las autoridades monitorean el avance de la movilización, se mantienen ajustes en la circulación de buses y en el acceso a varias estaciones del sistema.
⏰ #TMAhora (12:40 p. m.)— TransMilenio (@TransMilenio) March 12, 2026
📍 Troncal Calle 26
👥 Usuarios afectados: 23.321
🔁 Los servicios troncales realizan contraflujo desde la estación Corferias hasta Av. Rojas, en sentido oriente – occidente.
En sentido occidente – oriente se mantiene paso normal.
✅ Se habilita la… pic.twitter.com/oILpOxU2H1