Al menos dos personas muertas y dos niñas secuestradas dejó incursión armada en El Bagre, Antioquia

Momentos de temor se han registrado en las últimas horas en el corregimiento Puerto López del municipio de El Bagre tras enfrentamientos entre grupos armados que han dejado como consecuencia al menos dos personas muertas que serían civiles.

Preliminarmente se ha conocido que los hechos ocurrieron entre los sectores conocidos como El Cementerio y Río Tigüí donde se produjo un combate entre miembros del Clan del Golfo con integrantes de la alianza que opera en la zona entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc, quienes estarían buscando a personas señaladas de colaborar con sus enemigos.

Según el reporte entregado a Blu Radio por parte del coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, la fuerza pública fue hostigada en medio de su intento por disuadir la acción armada. Víctimas del hecho posiblemente no eran combatiententes.

"No tienen como unos uniformes o características que los que los detallen como como integrantes de algún grupo armado ilegal. Hay un letrero que manifiesta que por consumidores, que por dedicarse al tema de del consumo de vicio y eso. Es un letrero que ellos dejaron ahí escrito en una tabla", detalló.



Se espera que en las próximas horas la fuerza pública logre hacer presencia en el lugar no solo para verificar si hay más personas muertas, sino para garantizar el desarrollo de actos urgentes de carácter judicial para trasladar los cuerpos a zona urbana de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño.

De igual manera, se reportó el secuestro de dos adolescentes, de 14 y 15 años de edad, a manos de las disidencias de las Farc que salieron con rumbo desconocido y son buscadas por parte de las autoridades.

En los últimos días sobre esta zona se han levantado alertas por posibles desplazamientos de comunidades rurales por cuenta de confrontaciones en veredas cercanas del municipio de Segovia. De igual manera, hace varios meses persiste la alerta en el corregimiento por disputas en búsqueda de control territorial y captura de rentas ilícitas por parte de grupos armados.