Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Al menos dos personas muertas y dos niñas secuestradas dejó incursión armada en El Bagre, Antioquia

Al menos dos personas muertas y dos niñas secuestradas dejó incursión armada en El Bagre, Antioquia

Los hechos se habrían producido en medio de una incursión de las dsidiencias de las Farc contra personas señaladas de pertenecer al Clan del Golfo. Dos adolescentes fueron secuestradas.

