Escuela de Ingenieros de Antioquia nombró rectora encargada tras salida de José Manuel Restrepo

La repentina renuncia de José Manuel Restrepo como rector de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia para ser la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella no solo tomó por sorpresa al mundo político sino también a las directivas de la EIA que acabaron de anunciar a la sucesora temporal de Restrepo.

En un comunicado emitido a la opinión pública, el Consejo Superior aseguró que ya tomaron las decisiones necesarias para garantizar la continuidad institucional y el normal desarrollo de las actividades institucionales, situación por la que fue nombra de manera momentánea Nathalia Vélez López de Mesa.

La EIA insistió que mientras el proceso de designación del nuevo rector avanza, Vélez asumirá las riendas luego de su paso por la vicerrectoría académica. Expresan desde la institución de educación superior que la decisión de elegirla se debe a que su, “trayectoria, rigor y profundo conocimiento permiten asegurar la continuidad de los procesos académicos, el liderazgo del talento humano y la implementación de prioridades”.

Por su parte, el Consejo Superior manifestó que se iniciará prontamente el proceso de selección del nuevo rector y que se tendrán en cuentan la trayectoria de excelencia académica, el compromiso por la formación y los principios de buen gobierno corporativo para tomar la mejor decisión tras la salida de José Manuel Restrepo.



Además, destacó la Escuela de Ingenieros de Antioquia que, “el Consejo Superior y el Comité Rectoral continuarán trabajando con excelencia, ética y responsabilidad para avanzar en la misión de formar profesionales y personas capaces”.

Por último, indicaron que las actividades académicas e institucionales se desarrollan con normalidad y reiteraron su reconocimiento a Restrepo que ahora centrará sus esfuerzos en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, buscando ser el nuevo vicepresidente de Colombia.