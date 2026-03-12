Indignación por hombre que le pisó la cola a perrita en restaurante de Chapinero: quedó en video

En un restaurante de Chapinero, un hombre identificado como Luis Alfredo Rodríguez Valero pisó la cola a una perrita de color negro llamada Trufa. El hecho se registró mientras la pareja dueña de la mascota estaba en medio de una cena y el señalado por testigos recogía un paquete. Tras recibirlo, da varios pasos y con su pie derecho agrede al animal.

Así las cosas, en un video de cámaras de seguridad del restaurante queda registrado el momento. Y, según lo guardado, esto ocurrió el 7 de marzo de 2026 a las 8:09 de la noche.

Por medio de la cuenta de X, uno de los dueños de la mascota, identificado como “ElvilCrespo”, denunció el caso, detallando que todo comenzó por un ladrido de la perrita, lo cual desencadenó una discusión dentro del restaurante.

“Este hijo de la gran ... acaba de agredir a mi perrita Trufa por el simple hecho de que ladró porque se asustó con un ruido y le dije que no fuera sapo al reclamo injustificado de que le pusiera bozal en un lugar pet friendly. Favor RT para encontrar su identidad”, escribió.



Entre tanto, después de lo sucedido, Luis Alfredo Rodríguez Valero, por medio de su cuenta de X, identificado como “rvluis1”, escribió que lo ocurrido fue a causa del vértigo del que sufre. Así mismo, escribe que fue víctima de varias agresiones.

“Muchas gracias por los mensajes de solidaridad. Sufro de vértigo y pierdo el equilibrio con facilidad. Fui víctima de agresiones físicas que ya fueron denunciadas. La Policía no aplicó el Código de Convivencia Ciudadana y me expuso. Ya se presentó la queja disciplinaria también”, concluyó.

Ante esto, luego del mensaje público y las varias reacciones de rechazo de los usuarios en redes sociales, el señalado responsable eliminó su cuenta de X.