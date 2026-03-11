Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026

La Lotería del Valle realizó el sorteo número 4839 en la noche del miércoles 11 de marzo de 2026, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones, una de las bolsas más atractivas entre las loterías tradicionales del país.Como ocurre cada semana, el sorteo incluyó además una amplia lista de premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes.



Premio mayor – $9.000 millones

El premio mayor de $9.000 millones fue para el número: . El poseedor del billete con esta combinación se convirtió en el ganador del premio principal del sorteo 4838 de la Lotería del Valle.



Premios secos del sorteo 4839

Además del premio mayor, el sorteo entregó diversos premios secos que forman parte del plan de premios oficial.

Las autoridades recomiendan a los jugadores comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo publicada por la Lotería del Valle para confirmar cualquier posible acierto.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Valle?

Los premios pueden reclamarse directamente en puntos autorizados de venta o con el lotero que vendió el billete ganador.

En el caso de premios superiores a $20 millones, el ganador debe acudir a las oficinas principales de la entidad ubicadas en:



Calle 9 # 4-50, Cali

Allí se realiza el proceso oficial de validación y pago conforme a los requisitos establecidos.

Proceso de validación del premio

Para reclamar un premio de la Lotería del Valle se deben cumplir los siguientes pasos:



Verificar el número ganador según el listado oficial.

Firmar el billete incluyendo número de cédula y huella.

Entregar copias del billete, documento de identidad y certificación bancaria.

Realizar la revisión de seguridades y tira de control del billete.

Para premios superiores a $20 millones, también se exige una certificación de autenticidad del proveedor impresor del billete.



Una vez confirmada la autenticidad, la entidad emite la resolución de pago y el dinero se consigna en la cuenta bancaria del ganador. El desembolso se realiza en un plazo máximo de 30 días hábiles.



¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m. mediante un sistema de baloteras electroneumáticas, diseñado para garantizar transparencia y seguridad en cada sorteo.

El evento se transmite en vivo a través del canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el desarrollo del sorteo y verificar los resultados oficiales en tiempo real.