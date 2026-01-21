Desmantelan laboratorio de coca de Clan del Golfo en Chocó: criminales pierden más de $170 millones

Un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca fue desmantelado en el departamento del Chocó, en una operación del Ejército que dejó pérdidas estimadas en 170 millones de pesos al Clan del Golfo, uno de los grupos armados con mayor presencia en esta región del país.

La intervención se llevó a cabo en la vereda Costa de Oro, en el municipio de Carmen del Darién, donde las tropas del Ejército ubicaron una infraestructura utilizada para transformar hoja de coca en pasta base.

Laboratorio de coca destruido. Suministrada.

En el lugar fueron hallados e inutilizados cerca de 200 kilogramos de hoja de coca picada, 400 galones de pasta base en proceso y varios combustibles y químicos empleados en la producción del alcaloide, entre ellos ACPM, gasolina y amoníaco.



Según el Ejército, el laboratorio estaría al servicio de la subestructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, y hacía parte de la cadena de producción que sostiene las economías ilegales de esta organización en el Bajo Atrato chocoano.

Durante el operativo también fueron destruidos elementos artesanales clave para la elaboración de droga, como una estructura en madera, canecas metálicas y plásticas, garrafones, una prensa artesanal, una guadaña y un sistema rudimentario de escurrido, lo que dejó inoperante el punto de procesamiento.

En una acción adicional, desarrollada en el municipio de Vigía del Fuerte, el Ejército logró la incautación de 900 bultos de cemento, equivalentes a 45 toneladas, que presuntamente iban a ser utilizados para la adecuación de infraestructuras ilegales relacionadas con la producción de pasta base de coca. Estos materiales quedaron a disposición de las autoridades.

Las autoridades señalan que este tipo de acciones buscan golpear las finanzas y la logística de los grupos armados ilegales que operan en el Chocó, una región estratégica para el narcotráfico por su ubicación y compleja geografía.