Capturaron a 3 hombres del Clan del Golfo y destruyeron dos laboratorios del ELN en Antioquia

Tres hombres hombres del Clan del Golfo capturados y dos laboratorios de coca del ELN destruidos dejaron recientes operativos del Ejército en el Bajo Cauca antioqueño. Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Zaragoza y Tarazá.

Un duro golpe a las finanzas de grupos criminales que delinquen en el Bajo Cauca de Antioquia propinaron en las últimas horas tropas adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

En la primera intervención fueron capturados en la vereda Puerto Jobo del municipio de Zaragoza tres presuntos integrantes del Clan del Golfo adscritos a la subestructura Uldar Cardona Rueda.

Se trata de alias ‘Cocoliso’, ‘El Oso’ y ‘Costa’, quienes son señalados de ejercer actividades ilegales en zona rural de esta localidad y El Bagre relacionadas con el sicariato y la comercialización de estupefacientes.



Según el Ejército, en el procedimiento incautaron 291 dosis de cocaína y 183 cigarrillos de marihuana, mercancía avaluada en 14 millones de pesos, además de dinero en efectivo y dos celulares.

En la segunda acción de la fuerza pública llevada a cabo en la vereda El Barro, la fuerza pública destruyó dos laboratorios para el procesamiento de pasta de base coca que pertenecía a la guerrilla del ELN.

Allí hallaron 20 kilos de amoniaco en polvo, 80 kilos de cemento, 300 galones de gasolina, 6 canecas y 80 galones de pasta base de cocaína en solución, todo avaluado en unos 60 millones de pesos.

Se estima que el complejo junto con los insumos incautados estaba en capacidad de producir hasta 10 mil dosis mensuales de estupefacientes.