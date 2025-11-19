Autoridades lograron el rescate de un hombre secuestrado por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca

El Ejército Nacional y la Policía rescataron a un hombre que había sido secuestrado en El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño por presuntos miembros del Clan del Golfo. La víctima fue citada en la zona con engaños de una oferta de trabajo para obligarlo a vincularse a la estructura criminal.

Según el reporte oficial, la víctima, procedente del municipio La Plata, en Huila, fue engañado con una falsa oferta laboral para llegar hasta el corregimiento de Puerto López en el Bagre, donde fue retenido por varios días y sometido a maltratos físicos, psicológicos y amenazas de muerte.

Según las autoridades, al hombre lo pretendían integrar al componente armado de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. Tan pronto se tuvo conocimiento del caso, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y, lograron ubicar al hombre, quien momentos antes había logrado escapar en un descuido de sus captores.

Actualmente, la víctima recibe acompañamiento de la Personería Municipal de El Bagre, mientras el Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones para proteger a la población y combatir acciones de grupos armados ilegales en la región.