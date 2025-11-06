Indignación en Antioquia por nuevo caso de crueldad animal en el Bajo Cauca antioqueño

En un video que circula en redes sociales se observa a un hombre que sostiene a un perro de las patas traseras y lo golpea con un objeto contundente hasta causarle la muerte, luego de que el animal se comiera un pedazo de carne.

El hecho ha generado repudio entre los habitantes de Caucasia y de otros municipios como Sonsón de donde señalan es oriundo el presunto agresor.

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, explicó que, aunque inicialmente se pensó que la agresión había ocurrido en su municipio, debido a las constantes denuncias que llegaron a través de las redes sociales, las verificaciones permitieron establecer que el caso se presentó en Caucasia.

Señaló, además, que el agresor ya fue identificado como Fernando Oviedo y las autoridades competentes adelantan las acciones necesarias para que responda ante la justicia.



"Ni en Sonsón, ni en nuestro departamento vamos a permitir que maltraten a nuestros animales ni que cometan estos actos tan repudiables”, puntualizó.

Este caso ha reavivado el debate sobre la ‘Ley 1774 de 2016’, conocida como la ‘Ley Ángel’, una norma que convirtió el maltrato animal en delito en Colombia.

Esta ley nació tras el asesinato del perro Ángel, en el Valle del Cauca, y establece que quien cause la muerte o lesiones graves a un animal doméstico o silvestre puede enfrentar penas de prisión de 32 a 56 meses, además de multas que van de 30 a 60 salarios mínimos legales vigentes.

Con este marco legal, la comunidad indignada exige que este caso ocurrido en Caucasia no quede impune.