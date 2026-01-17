En jaque inicio de clases para 100 mil estudiantes en Chocó: docentes siguen en paro esperando pago

Los padres de familia en el departamento del Chocó se encuentran sumamente preocupados porque aún no saben cuándo iniciará el calendario escolar de 2026, debido a un paro de profesores que hoy tiene en veremos a más de 100.000 niños y niñas.

La medida indefinida tomada por el magisterio se debe a que las cuentas fueron embargadas y, por ende, no se pudo hacer el pago del salario correspondiente al mes de diciembre. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, indicó que se buscan soluciones prontas para no afectar el inicio de la temporada escolar.

“La crisis que afrontan los docentes del Chocó tiene que ver con el embargo de la Cuenta Maestra de Educación, que, en todo caso, representa para nosotros, para la ley, un escenario de inembargabilidad, precisamente para garantizar el servicio a la educación”, aseguró.

Lo que destacan los docentes del departamento del Chocó es que, hasta no tener una solución viable, van a continuar realizando plantones y marchas pacíficas para que las autoridades los escuchen y hagan los pagos correspondientes al mes adeudado.



Los maestros aseguraron que van a esperar lo que sea necesario para que las cuentas sean desembargadas y los pagos se normalicen para los más de 4.000 profesores afectados en el departamento.

“Están esperando que los juzgados desembarguen las cuentas del departamento. Si no hay una solución, seguimos en pie de lucha. Ciento cuatro mil estudiantes que se van a ver afectados; entonces, más de cuatro mil maestros y administrativos”, manifestaron algunos docentes.

De momento, sigue la angustia y la incertidumbre por parte de los acudientes de los menores de edad, pues no se sabe cuánto durará el paro y preocupa a muchos que sea una manifestación prolongada que afecte el normal desarrollo académico de sus hijos o familiares.

