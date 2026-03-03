En vivo
La FIA asegura que el GP de Australia se mantiene pese a la incertidumbre

"La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones", dijo Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil sobre el debut de la temporada de Fórmula 1.

