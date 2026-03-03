La FIA asegura que el GP de Australia se mantiene pese a la incertidumbre

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el emiratí Mohammed Ben Sulayem, afirmó que "seguridad y el bienestar" guiarán la toma de decisiones en el calendario de la Fórmula 1, sumido en la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio. El Gran Premio de Australia, este fin de semana en Melbourne, que abre la temporada 2026, se ha visto afectado por el caos en los viajes, pero no está en peligro.



El Gran Premio de Australia no está en peligro:

Después de Melbourne, la Fórmula 1 se dirigirá a China y luego a Japón, países que no se espera que se vean afectados. Sin embargo, crecen las dudas sobre si el Gran Premio de Baréin el próximo mes, previsto del 10 al 12 de abril, y el de Arabia Saudita, una semana después, podrán celebrarse. Ben Sulayem, presidente de la FIA, el organismo rector mundial del automovilismo, aseguró que seguía los acontecimientos muy de cerca.

40 races - Two iconic circuits 🇦🇺🏁



From Adelaide to Albert Park, the #AustralianGP legacy hits race #40 this weekend.#FIA #F1 pic.twitter.com/YGICJNGAm4 — FIA (@fia) March 3, 2026

"En este momento de incertidumbre, deseamos calma y un rápido retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades", afirmó en su primer comunicado sobre el asunto, difundido a última hora del lunes.

"Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, los promotores de los campeonatos, los equipos y nuestros colegas sobre el terreno, mientras seguimos la evolución de los acontecimientos con cuidado y responsabilidad", destacó el mandamás de la FIA. Por su parte, el director del Gran Premio de Australia, Travis Auld, había afirmado el lunes que confiaba en que "todos estarán aquí listos para la carrera".

Max Verstappen Foto: AFP

Los carros ya están en Melbourne

Si bien todo el material, incluidos los monoplazas, está ya a salvo en Melbourne para el Gran Premio de Fórmula 1 de este fin de semana, el cierre del espacio aéreo y de aeropuertos en Oriente Medio ha provocado un caos en los planes de viaje del personal de las escuderías.



Dubái y Doha son importantes centros de conexión en la ruta hacia Melbourne y alrededor de 1.000 integrantes del personal de las escuderías han tenido que improvisar y cambiar de vuelos. Esta conyuntura se da en medio, de las nuevas reglas, que van a regir esta temporada de la Fórmula 1.