Disidencias Farc habrían secuestrado a hombre señalado de abusar de una niña en Angostura, Antioquia

Otro caso de más de violencia sexual que implica a menores de edad se conoció en las últimas horas en Antioquia, esta vez en el subregión del Norte.

Los hechos ocurrieron en la vereda La Trinidad del municipio de Angostura donde un hombre de 62 años de edad fue señalado de abusar sexualmente de una niña de ocho años.

Tras recibir el reporte por parte de la comunidad, el alcalde de este municipio, Victor Ignacio Medina, aseguró que junto al hospital local y las dependencias correspondientes se activó el Código Púrpura para la atención de la menor de edad a la cual le fueron restablecidos sus derechos y quedó bajo custodia de su madre.

"La comunidad está muy consternada al respecto. El grupo interdisciplinario de la Comisaría actuó y se estableció todo el protocolo que hay para este tema. Ya se pusieron en al tanto a todas las autoridades y la denuncia respectiva ante la Fiscalía", reportó Medina.



Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión, las autoridades también están tras el paradero del señalado victimario quien habría sido secuestrado por hombres del frente 36 de las disidencias de las Farc con alta presencia en la zona.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, destacó que avanzan las labores para determinar la veracidad de esta información y en caso de lograr ser ubicado pueda capturarse para el respectivo proceso de judicialización.

"Aún no hemos recibido información de que haya aparecido o haya dado alguna señal de que esté con vida o que se haya hecho algún tema especial por parte de este grupo armado. Entonces, está en proceso la verificación e investigación, obviamente la parte judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación", declaró.

Se presume que el adulto mayor pudo haber sido secuestrado por el grupo armado para imponer algún tipo de castigo por la conducta. Autoridades esperan hallarlo con vida para que responda ante la justicia.