Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Disidencias Farc habrían secuestrado a hombre señalado de abusar de una niña en Angostura, Antioquia

Disidencias Farc habrían secuestrado a hombre señalado de abusar de una niña en Angostura, Antioquia

Autoridades locales aseguraron que activaron todos los protocolos para atender la menor de edad víctima del hecho.

