En UCI dos de los turistas baleados en Barranquilla; ataque habría sido por extorsión

En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte continúan bajo estricta vigilancia médica dos de los tres turistas extranjeros atacados a tiros la noche del pasado domingo, cuando disfrutaban del ambiente de Carnaval en una esquina del barrio Montecristo de Barranquilla.

Uno de los hospitalizados es el joven francés Motte Cyprien Loic, de 20 años, quien fue impactado en el pecho, el abdomen, brazos y piernas, inclusive, las balas le causaron algunas fracturas, por lo que debió ser sometido a una cirugía y está a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. Sus padres viajaron de emergencia a Barranquilla y están acompañándolo en su proceso de recuperación.

El otro herido que sigue en UCI es Teo María Starostenko, joven italiano de 24 años, quien fue baleado en la espalda y tuvo que ser sometido a una intervención en el tórax. Tras el procedimiento, permanece estable.

Entretanto, en el barrio donde ocurrió el ataque aún persiste el medio. Testigos contaron a BLU Radio que esa noche los pistoleros parecieron descargar sus armas, pues las balas resonaron una y otra vez como si fuera pirotecnia amenizando un baile de Carnaval.



"Estaba acostado y oí una ráfaga como de siete tiros. Pensé que eran totes, pero en realidad eran balas como de un calibre pequeño. Cuando yo vi pasar la patrulla, fue que salí y vi a los tres tipos ahí que todavía no los habían auxiliado. Estaban sangrando, pero vivos", narró un testigo.

El atentado es materia de investigación por parte de la Policía, pero los habitantes de la zona apuntan a que este pudo ser un ataque de bandas extorsionistas en contra de la tienda donde se encontraban departiendo los turistas.

La tienda no volvió abrir sus puertas desde aquel trágico hecho y, aunque los propietarios del negocio les han dicho a sus vecinos que no estaban siendo extorsionados, la gente no descarta esta hipótesis.

"Porque aquí en este barrio han pasado varios casos en los que tirotean a los negocios. Supongo que el negocio que no paga, enseguida tirotean. Ese es un problema que tenemos acá en este barrio de Montecristo y en el Barrio Abajo", dijo un habitante de la zona.

En el lugar de los hechos los policías encontraron seis vainillas calibre 9 milímetros que son analizadas para encontrar el arma de la que fueron disparadas.

Vale decir que la tercera víctima del mencionado ataque es un joven británico de 23 años, identificado como Jacob Benjamín Sedgwick, a quien una bala lo rozó en el cuero cabelludo y habría sido dado de alta.